Florian Claus (o.re.) und Matthias Stolze sind Geschäftsführer der LMK in Mittweda und des Kreiskrankenhauses Freiberg. Bild: Steinbach/KKH/Häusler/LMK/Herrmann/EHL Media/Dietmar Thomas
Florian Claus (o.re.) und Matthias Stolze sind Geschäftsführer der LMK in Mittweda und des Kreiskrankenhauses Freiberg. Bild: Steinbach/KKH/Häusler/LMK/Herrmann/EHL Media/Dietmar Thomas
Freiberg
Klinikverbund in Mittelsachsen: Vorschlag umstritten
Redakteur
Von Jan Leißner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Grundsatzbeschluss wird am Mittwoch im Kreistag erwartet. Doch nicht alle Fraktionen fühlen sich dazu im Vorfeld ausreichend informiert über die Konsequenzen.

Um die beiden kreiseigenen Klinikstandorte Freiberg und Mittweida langfristig zu erhalten, will der Landkreis Mittelsachsen einen „Integrierten Gesundheitsverbund“ gründen. Ein Beschluss dazu wird am Mittwoch in der Sitzung des Kreistags in Freiberg erwartet. Doch vorab gibt es offenbar noch keine Mehrheit für eine Zustimmung.
