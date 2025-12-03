Klinikverbund in Mittelsachsen: Vorschlag umstritten

Ein Grundsatzbeschluss wird am Mittwoch im Kreistag erwartet. Doch nicht alle Fraktionen fühlen sich dazu im Vorfeld ausreichend informiert über die Konsequenzen.

Um die beiden kreiseigenen Klinikstandorte Freiberg und Mittweida langfristig zu erhalten, will der Landkreis Mittelsachsen einen „Integrierten Gesundheitsverbund“ gründen. Ein Beschluss dazu wird am Mittwoch in der Sitzung des Kreistags in Freiberg erwartet. Doch vorab gibt es offenbar noch keine Mehrheit für eine Zustimmung. Um die beiden kreiseigenen Klinikstandorte Freiberg und Mittweida langfristig zu erhalten, will der Landkreis Mittelsachsen einen „Integrierten Gesundheitsverbund“ gründen. Ein Beschluss dazu wird am Mittwoch in der Sitzung des Kreistags in Freiberg erwartet. Doch vorab gibt es offenbar noch keine Mehrheit für eine Zustimmung.