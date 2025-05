„Kloster in der Stadt“: Kirchgemeinde am Dom Freiberg feiert Abendgottesdienst

Der Liturgische Singkreis Jena wird den Gottesdienst in der Annenkapelle mit gregorianischen Chorälen gestalten.

Am Samstag, 31. Mai, 18 Uhr wird unter der Überschrift „Kloster in der Stadt“ ein Abendgottesdienst in der Annenkapelle des Freiberger Doms gefeiert. Er wird ausgestaltet werden vom Liturgischen Singkreis Jena unter der Leitung von Stephan Seltmann. Der Gottesdienst folgt der Vesper, dem gottesdienstlichen Abendgebet. Die Teile des...