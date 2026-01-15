MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Abi-Jahrgang des Luthergymnasiums Frankenberg schmiss bereits 2024 eine Party.
Der Abi-Jahrgang des Luthergymnasiums Frankenberg schmiss bereits 2024 eine Party. Bild: Falk Bernhardt/Archiv
Der Abi-Jahrgang des Luthergymnasiums Frankenberg schmiss bereits 2024 eine Party.
Der Abi-Jahrgang des Luthergymnasiums Frankenberg schmiss bereits 2024 eine Party. Bild: Falk Bernhardt/Archiv
Freiberg
Kochen, Eisbaden oder Party: Das ist am Wochenende zwischen Rochlitz, Freiberg und Flöha los
Redakteur
Von Johanna Klix
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auf der Suche nach einem Rezept gegen Langeweile? Gleich zwei Jubiläen werden in der Region am Wochenende gefeiert. Unsere Empfehlungen.

Kochspaß: Im Lehngericht in Augustusburg wird mit Essen gespielt, speziell mit Kimchi. Die koreanische Spezialität entsteht, wenn Kohl oder Rettich gegärt werden. Ab 17 Uhr startet am Freitag der Workshop, der sich mit Grundlagen der Fermentation beschäftigt und zeigt, wie Kimchi richtig hergestellt wird.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.01.2026
3 min.
„Ich verstehe nicht, wie man so etwas genehmigen kann“: Einwohner in Glauchau kritisieren künftigen Windpark
Zwischen dem Ebersbacher Wald und Niederlungwitz werden acht Windräder errichtet.
Im Glauchauer Ortsteil Niederlungwitz werden acht große Windräder gebaut. Doch die Anwohner haben dabei erhebliche Befürchtungen.
Stefan Stolp
11:30 Uhr
4 min.
Neujahrsempfang in Werdau: Für wen es stehende Ovationen und tosenden Beifall gab
Der wohl älteste aktive Konzertmeister Deutschlands, der 89-jährige Eberhard Viehweger, wurde von den Gästen des Neujahrsempfangs in Werdau mit stehenden Ovationen gefeiert.
In der Stadthalle erlebten am Mittwoch rund 400 Gäste beste Unterhaltung, bewegende Ehrungen und nachdenkliche Momente. Ein Protagonist wurde besonders herzlich gefeiert.
Annegret Riedel
12.01.2026
4 min.
Oederaner Winterschwimmer: Blau-gelbe Eishaie bereiten Eisbaden bei Nacht vor
Detlef Fröbel knackt den Eispanzer im Stadtbad mit einer Kettensäge.
Mit Kettensäge im Stadtbad: Die Oederaner Winterschwimmer erwarten Eisbader aus den Hochburgen Sachsens und Thüringens zur Jubiläumsshow. Auch Dresdner, Chemnitzer und Geraer könnten anreisen.
Christof Heyden, Mario Steinebach
15.01.2026
3 min.
Wigald Boning steigt bei sieben Grad Celsius in die Weiße Elster in Plauen: „Würde ich hier öfter eintunken, würde ich ein paar Steine wegräumen“
 5 Bilder
Badeprofi Wigald Boning stieg am Donnerstag in Plauen in die Weiße Elster.
Für seinen täglichen Sprung ins kühle Nass suchte Komiker Wigald Boning vor seinem Auftritt im Plauener Malzhaus die Elsteraue auf. Und er tat es nicht allein.
Claudia Bodenschatz
11.01.2026
4 min.
Rodeln, Langlauf, Abfahrt: Was zwischen Flöha und Freiberg am Wochenende möglich ist – mit Karte
Das schöne Wetter nutzte auch Familie Fischer, um die Loipen in Augustusburg zu nutzen.
Kälte, Schnee und Sonnenschein sind ideal für einen sportlichen Winterausflug. Die meisten Skilifte laufen bereits und Loipen sind gespurt. Was geöffnet ist und wie viel die Tickets kosten.
Johanna Klix
11:30 Uhr
2 min.
Eigentlich sollte Mitte Dezember alles erledigt sein: Weshalb die Rampe am Plauener Volvo-Autohaus noch immer nicht vorhanden ist
Hier komm niemand problemlos hoch oder runter: die Treppe an der Stresemannbrücke ist steil.
Das Rathaus hatte die Fertigstellung einer barrierefreien 20-Meter-Rampe an der Stresemannbrücke zum Jahresende in Aussicht gestellt. Doch daraus wurde nichts. Woran es hakt.
Sabine Schott
Mehr Artikel