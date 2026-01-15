Kochen, Eisbaden oder Party: Das ist am Wochenende zwischen Rochlitz, Freiberg und Flöha los

Freiberg
Auf der Suche nach einem Rezept gegen Langeweile? Gleich zwei Jubiläen werden in der Region am Wochenende gefeiert. Unsere Empfehlungen.
Kochspaß: Im Lehngericht in Augustusburg wird mit Essen gespielt, speziell mit Kimchi. Die koreanische Spezialität entsteht, wenn Kohl oder Rettich gegärt werden. Ab 17 Uhr startet am Freitag der Workshop, der sich mit Grundlagen der Fermentation beschäftigt und zeigt, wie Kimchi richtig hergestellt wird.
