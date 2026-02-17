Körperverletzung, Betrug und Angriff auf Polizisten - über diese Fälle entscheidet das Amtsgericht Freiberg in dieser Woche

Freiberg
Den Richtern im Freiberger Amtsgericht werden in dieser Woche wieder zahlreiche Fälle vorgelegt. Hier eine Auswahl der anstehenden Prozesse.
Dienstag ab 9.45 Uhr: Ein junger Mann muss sich wegen Körperverletzung vor dem Amtsgericht Freiberg verantworten. Er soll am 29. April vorigen Jahres in Brand-Erbisdorf einen anderen in den Schwitzkasten genommen, zu Boden gebracht und getreten haben. Wegen des Alters des Angeklagten kommt die Anwendung des Jugendstrafrechts in Betracht.
