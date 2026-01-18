Körperverletzung, Betrug und Unfallflucht: Die nächsten Prozesse am Amtsgericht Freiberg

Freiberg
In der Woche ab dem 19. Januar 2026 stehen am Amtsgericht Freiberg wieder mehrere Verfahren an. Hier eine Auswahl der Verhandlungen.
Montag ab 13.15 Uhr: Es geht um das Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der Angeklagte soll als Halter zugelassen haben, dass jemand sein Fahrzeug fährt, ohne die erforderliche Fahrerlaubnis zu haben.
