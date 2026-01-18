MENÜ
Das Amtsgericht Freiberg hat derzeit seinen Sitz an der Heinrich-Heine-Straße.
Das Amtsgericht Freiberg hat derzeit seinen Sitz an der Heinrich-Heine-Straße.
Freiberg
Körperverletzung, Betrug und Unfallflucht: Die nächsten Prozesse am Amtsgericht Freiberg
Redakteur
Von Steffen Jankowski
In der Woche ab dem 19. Januar 2026 stehen am Amtsgericht Freiberg wieder mehrere Verfahren an. Hier eine Auswahl der Verhandlungen.

Montag ab 13.15 Uhr: Es geht um das Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der Angeklagte soll als Halter zugelassen haben, dass jemand sein Fahrzeug fährt, ohne die erforderliche Fahrerlaubnis zu haben.
Mehr Artikel