Kometenhafter Aufstieg: José Gutiérrez als jüngster GMD begeistert in Freiberg – Sternstunde mit Alma Keilhack

Freiberg
José Luis Gutiérrez zeigte in seinem ersten Sinfoniekonzert als Generalmusikdirektor am Donnerstagabend in Freiberg seine künstlerische Vision. Alma Keilhack bezauberte als Solistin.
Freiberger Musikfreunde hatten es mit Spannung erwartet: das erste Sinfoniekonzert von José Luis Gutiérrez als neuer Generalmusikdirektor des Mittelsächsischen Theaters. Der 30-Jährige hat die Nachfolge Attilio Tomasellos angetreten – und ist damit der derzeit jüngste GMD in der Bundesrepublik. Am Donnerstagabend gab er in der Freiberger...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.