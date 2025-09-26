Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Kometenhafter Aufstieg: José Gutiérrez als jüngster GMD begeistert in Freiberg – Sternstunde mit Alma Keilhack

José Luis Gutiérrez (30) gab am Donnerstagabend in der Freiberger Nikolaikirche sein erstes Sinfoniekonzert als neuer GMD. Als Solistin faszinierte die Geigerin Alma Vivienne Keilhack.
José Luis Gutiérrez (30) gab am Donnerstagabend in der Freiberger Nikolaikirche sein erstes Sinfoniekonzert als neuer GMD. Als Solistin faszinierte die Geigerin Alma Vivienne Keilhack.
José Luis Gutiérrez zeigte in seinem ersten Sinfoniekonzert als Generalmusikdirektor am Donnerstagabend in Freiberg seine künstlerische Vision. Alma Keilhack bezauberte als Solistin.

Freiberger Musikfreunde hatten es mit Spannung erwartet: das erste Sinfoniekonzert von José Luis Gutiérrez als neuer Generalmusikdirektor des Mittelsächsischen Theaters. Der 30-Jährige hat die Nachfolge Attilio Tomasellos angetreten – und ist damit der derzeit jüngste GMD in der Bundesrepublik. Am Donnerstagabend gab er in der Freiberger...
