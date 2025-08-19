Kommentar zu den Lehrer-Abordnungen: Einem jeden recht getan, ist eine Kunst, die niemand kann

Dass die Abordnung von Lehrern an fremde Schulen nicht populär ist, leuchtet zwar ein. Doch es geht um die Schüler, findet Redakteur Wieland Josch.

Wenn an einer Schule so wenige Lehrer arbeiten, dass der Lehrbetrieb ernsthaft gefährdet und mit mehr als 50 Prozent Unterrichtsausfall zu rechnen ist, dann muss dringend eine Lösung gefunden werden. Und dass die nicht jedem gefällt, ist ebenso klar. Doch darum darf es, im Interesse der Kinder und Jugendlichen, nicht gehen. Das Beispiel der...