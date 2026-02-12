Kommentar zu feuerwerksfreien Zonen in Freiberg: Worauf warten wir noch?

Könnte es zum nächsten Silvester eine böllerfreie Altstadt in Freiberg geben? Warum nicht? Muss man immer warten, bis was passiert? Das fragt sich Redakteur Wieland Josch.

Es war eine nachvollziehbare Anfrage, die Stadtrat Brink an die Stadtverwaltung Freiberg stellte. Silvesterfeuerwerk beeinträchtigt die Bewohner des Tierparks, die nicht einfach weg können. Dass als Ergebnis nun die Prüfung der Möglichkeit steht, die Freiberger Altstadt zur feuerwerksfreien Zone zu erklären, war so wahrscheinlich gar nicht...