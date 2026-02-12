MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Silvesterfeuerwerk über Freiberg.
Das Silvesterfeuerwerk über Freiberg. Bild: Marcel Schlenkrich/Archiv
Das Silvesterfeuerwerk über Freiberg.
Das Silvesterfeuerwerk über Freiberg. Bild: Marcel Schlenkrich/Archiv
Meinung
Freiberg
Kommentar zu feuerwerksfreien Zonen in Freiberg: Worauf warten wir noch?
Redakteur
Von Wieland Josch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Könnte es zum nächsten Silvester eine böllerfreie Altstadt in Freiberg geben? Warum nicht? Muss man immer warten, bis was passiert? Das fragt sich Redakteur Wieland Josch.

Es war eine nachvollziehbare Anfrage, die Stadtrat Brink an die Stadtverwaltung Freiberg stellte. Silvesterfeuerwerk beeinträchtigt die Bewohner des Tierparks, die nicht einfach weg können. Dass als Ergebnis nun die Prüfung der Möglichkeit steht, die Freiberger Altstadt zur feuerwerksfreien Zone zu erklären, war so wahrscheinlich gar nicht...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
Von Wieland Josch
2 min.
04.02.2026
2 min.
Kommentar zur Standortdebatte zwischen Forschungseinrichtung und Unternehmen in Freiberg: Jetzt gemeinsam die Zukunft gestalten
Meinung
Redakteur
Bleiben gemeinsam am Standort: Das Helmholtz-Institut Freiberg und das Unternehmen UVR-FIA.
Wenn man guten Willens ist, dann hilft es, miteinander zu reden. Dass die Mediation zwischen zwei Parteien erfolgreich war, ist ein ermutigendes Zeichen, findet Redakteur Wieland Josch.
Wieland Josch
06:06 Uhr
2 min.
Hiobsbotschaft: Schwimmhalle im Erzgebirge geschlossen
Die Schwimmhalle „Atlantis“ muss wegen Reparaturarbeiten länger geschlossen bleiben.
Aufgrund einer technischen Störung sollte die Schwimmhalle „Atlantis“ nur am Dienstag geschlossen bleiben. Doch die Reparatur dauert deutlich länger. Es ist die nächste schlechte Nachricht.
Patrick Herrl
18:30 Uhr
2 min.
Neue Stolpersteine in Neukirchen im Erzgebirge erinnern unter anderem an Euthanasie-Opfer der Nazis
Neukirchen wird im März neue Stolpersteine bekommen.
Es wird einer Frau aus Neukirchen gedacht, die wegen ihrer Beeinträchtigung in einer Tötungsanstalt starb. Zwei weitere Steine gelten Menschen, die von einem NS-Polizisten erschossen wurden.
Jonas Patzwaldt
18:32 Uhr
2 min.
150 Millionen Euro für Drohnenhersteller Quantum Systems
Die von Quantum Systems hergestellte Aufklärungsdrohne "Vector AI" (Archiv)
Der Ukraine-Krieg bedeutet für Drohnenhersteller und Start-ups weltweit Hochkonjunktur. In Deutschland ist der Raum München ein Zentrum der Entwicklung für die unbemannten Flugkörper.
06:38 Uhr
4 min.
Er baute die Werdauer Kinderklinik auf, jetzt wurde ihm einfach gekündigt: „Es kam nicht ein Wort des Dankes“
Der frühere Chefarzt der Kinderabteilung an der Pleißental-Klinik, Dirk Ermisch, hier bei einer Demo vor dem Landratsamt. Neben ihm steht Verdi-Sekretärin Simone Bovensiepen.
Dirk Ermisch (81) hat die Kinderklinik in der Werdauer Pleißental-Klinik aufgebaut, war Chefarzt und ist bis heute dort als Honorararzt tätig. Er schüttelt nicht nur über den Umgang der Chefetage mit den Ärzten den Kopf.
Jan-Dirk Franke
17:30 Uhr
3 min.
Schutz für Bewohner des Tierparks: Silvesterfeuerwerk in Freiberg verbieten?
Jenny Stark mit Schaf Hermine. Wie schützt der Tierpark Freiberg seine Bewohner vor Lärm?
Silvesterfeuerwerk ist was Schönes, aber nicht für Tiere. Freibergs Stadtrat Johannes Brink fragte nach, ob eine böllerfreie Zone um den Tierpark möglich sei. Die Antwort enthält Überraschendes.
Wieland Josch
Mehr Artikel