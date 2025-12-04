Kommentar zum gestrichenen Zuschuss zum Bildungsticket: Das war’s mit Bescherung

Der Landkreis Mittelsachsen spart an der Familienförderung: Der Zuschuss zum Bildungsticket für Grundschüler wird gestrichen. Der Kreistag hat keinen Handlungsspielraum.

Man hat den Eindruck, dass es das schlechte Gewissen beruhigt: Einkommensschwache Familien haben ja viele Möglichkeiten, Geld vom Staat zu bekommen. Auch den Transport der Kinder zu Schule können sich Sozialhilfe-Empfänger vom Staat bezahlen lassen. Da ist es nicht so schlimm, wenn der Landkreis den Zuschuss zum Bildungsticket für...