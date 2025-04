Kommentar zum neuen Konzept für das Bergstadtfest: Auch Stadtfeste sind keine Selbstverständlichkeit mehr

Die Stadt Freiberg richtet ihr Bergstadtfest neu aus. Denn es muss auch hier gespart werden. Hat man eine gute Lösung gefunden?

Gute Nachrichten gehen heutzutage schnell mal unter oder werden nicht beachtet, weil sie sich um etwas drehen, das für viele eher selbstverständlich ist. Dass alle Jahre in Freiberg das Bergstadtfest stattfindet, ist so eine Selbstverständlichkeit. Was es bedeutet, solch ein Event immer wieder aufs Neue vorzubereiten, ist nicht jedem bewusst....