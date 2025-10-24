Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Gemeinsam arbeiten die Hilbersdorfer an der Verschönerung des Raumes in ihrer Grundschule.
Gemeinsam arbeiten die Hilbersdorfer an der Verschönerung des Raumes in ihrer Grundschule. Bild: Heiko Dreyer/FV Hilbersdorf
Gemeinsam arbeiten die Hilbersdorfer an der Verschönerung des Raumes in ihrer Grundschule.
Gemeinsam arbeiten die Hilbersdorfer an der Verschönerung des Raumes in ihrer Grundschule. Bild: Heiko Dreyer/FV Hilbersdorf
Meinung
Freiberg
Kommentar zum neuen Treffpunkt in Hilbersdorf: Der Weg ist das Ziel
Redakteur
Von Wieland Josch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Hilbersdorf ist ein neuer Treffpunkt entstanden, und das vor allem aus dem Engagement der Einwohner heraus. Das macht Mut für die Zukunft, findet unser Kommentator Wieland Josch.

Es ist nicht das erste Projekt in der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf, welches zu großen Teilen durch ehrenamtliches Engagement der Einwohner vollbracht wurde. Doch die Modernisierung, Erweiterung und Verschönerung des Speisesaals in der Grundschule Hilbersdorf ist ein weiteres Beispiel dafür, was alles erreichbar ist, wenn man zusammen ein...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.10.2025
1 min.
Winterzeit in Deutschland - Uhren sind zurückgestellt
Es gilt wieder die Normalzeit in Deutschland, auch Winterzeit genannt. (Archivbild)
Die Zeitumstellung ist für viele ein Vorbote für die dunklere und kältere Jahreshälfte. Manch anderer freut sich aber über mehr Schlaf - zumindest in einer Nacht.
Von Caspar Leder
5 min.
25.10.2025
5 min.
Rapper Finch in Leipzig – Ost, Ost, Ostdeutschland
Meinung
Redakteur
Er gilt als eine Ikone für viele junge Menschen im Osten Deutschlands: Rapper Finch. Hier in der Arena Leipzig.
Der Rapper Finch ist aktuell auf Tour und war am Freitagabend in Leipzig zu Gast. Er gilt als eine Ikone junger Menschen im osten Deutschlands. Wie viel DDR geht noch?
Caspar Leder
26.10.2025
1 min.
Zug bleibt mehrere Stunden auf der Strecke liegen
Rund 200 Fahrgäste mussten mehrere Stunden in einem liegengebliebenen Zug ausharren. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg von Dresden nach Hannover. Da kommt es überraschend zu einem Halt. Die Fahrgäste brauchen am Abend viel Geduld.
24.10.2025
5 min.
Ein Ort der Gemeinschaft in Hilbersdorf: Wie aus einem lauten Saal ein Wohlfühlort für alle wurde
Heiko Dreyer (l.) und David Bojack vor dem Riesen-Monitor im Co-Living-Space der Grundschule Hilbersdorf.
In Hilbersdorf vor den Toren von Freiberg lässt es sich gut leben. Aber den Einwohnern fehlte etwas: Ein Ort, an dem man sich treffen kann. Ehrenamtliches Engagement ließ jetzt einen Wunsch Realität werden.
Wieland Josch
25.10.2025
3 min.
Nach vier Monaten: Restaurant im Chemnitzer Ikea wieder offen – aber jetzt gibt es keine Hotdogs
Das Ikea-Restaurant hat wieder regulär geöffnet. Kunden können nun an Terminals bestellen.
Im Rahmen der Erneuerung des Standorts im Neefepark hat Ikea auch das Restaurant auf Vordermann gebracht. Das empfängt jetzt mit neuem Konzept Kunden. Das Bistro hat dafür erstmal geschlossen.
Benjamin Lummer
07.10.2025
3 min.
Eine Gemeinde setzt Prioritäten: Wie Bobritzsch-Hilbersdorf den Straßenbau in den Fokus nimmt
Maik Bai sorgt für den Außenputz am künftigen Vereinshaus in Naundorf.
An vielen Stellen in der Gemeinde wird oder wurde gebaut. Doch welche Projekte in der Zukunft sind die wichtigsten? Und woher sollen die Gelder für die Umsetzung kommen?
Wieland Josch
Mehr Artikel