Ins Rathaus von Halsbrücke zieht wieder ein Chef ein.
Ins Rathaus von Halsbrücke zieht wieder ein Chef ein. Bild: Eckardt Mildner/Archiv
Ins Rathaus von Halsbrücke zieht wieder ein Chef ein.
Ins Rathaus von Halsbrücke zieht wieder ein Chef ein. Bild: Eckardt Mildner/Archiv
Meinung
Freiberg
Kommentar zum Wahlkrimi von Halsbrücke: Ein guter Start
Redakteur
Von Steffen Jankowski
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Gemeinde Halsbrücke müssen künftig noch strenger Prioritäten gesetzt werden. Im gemeinsamen Ringen über Parteigrenzen hinweg kann das gelingen.

Hoffentlich ist es ein gutes Omen für die Gemeinde Halsbrücke: Sebastian Thümmler ist am Donnerstag vom Gemeinderat einstimmig zum Amtsverweser gewählt worden. Der 37-Jährige wird sein Amt voraussichtlich in zwei bis vier Wochen antreten, zuvor muss er noch seinen bisherigen Job im Qualitätsmanagement einer Firma in Rosswein aufgeben.
