Kommentar zum Wahlkrimi von Halsbrücke: Ein guter Start

Freiberg
In der Gemeinde Halsbrücke müssen künftig noch strenger Prioritäten gesetzt werden. Im gemeinsamen Ringen über Parteigrenzen hinweg kann das gelingen.
Hoffentlich ist es ein gutes Omen für die Gemeinde Halsbrücke: Sebastian Thümmler ist am Donnerstag vom Gemeinderat einstimmig zum Amtsverweser gewählt worden. Der 37-Jährige wird sein Amt voraussichtlich in zwei bis vier Wochen antreten, zuvor muss er noch seinen bisherigen Job im Qualitätsmanagement einer Firma in Rosswein aufgeben.
