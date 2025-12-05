Kommentar zur Entscheidung des Landratsamtes zur OB-Wahl in Freiberg: Gut Ding will Weile haben

Das Landratsamt hat den Einspruch gegen die Gültigkeit der OB-Wahl in Freiberg abgewiesen. Die Freiberger müssen aber weiter warten. Geduld, die sich auszahlt, meint Kolumnist Wieland Josch.

Eines stand schon vor der Entscheidung der mittelsächsischen Rechtsaufsichtsbehörde zu dem Einspruch gegen die Oberbürgermeister-Wahl in Freiberg fest: Die Freiberger müssen weiter darauf warten, dass der siegreiche Kandidat Philipp Preißler sein Amt auch tatsächlich antreten kann. Denn nun sind es noch einmal vier Wochen, in denen gegen die...