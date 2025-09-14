Kommentar zur „Freiberger Nachtschicht“: Lass die Leute reden und hör ihnen nicht zu ...

Mit einem gelungenen Straßenfest hat Freiberg den Sommer verabschiedet. Natürlich gibt es trotzdem was zu meckern. Aber muss das sein?

Der Song aus den Nullerjahren ist ein echter Ohrwurm: „Lass die Leute reden und hör ihnen nicht zu, die meisten Leute haben ja nichts Besseres zu tun ..." trällerten „Die Ärzte" in gewohnt aufsässiger Deutschpunkrock-Manier. Dass das Lied im September 2025 auf dem Obermarkt in Freiberg erklingt, vorgebracht von Alexander Donesch vom...