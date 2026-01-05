MENÜ
Wann wird ein neuer Oberbürgermeister im Freiberger Rathaus antreten?
Wann wird ein neuer Oberbürgermeister im Freiberger Rathaus antreten? Bild: Wieland Josch/Archiv
Meinung
Freiberg
Kommentar zur Freiberger OB-Wahl: Die Macht des Zweifels
Redakteur
Von Grit Baldauf
In Freiberg wird die Wahl zum Politikum. Die Klagen gegen das OB-Votum zeigen, wie fragil Vertrauen in demokratische Prozesse geworden ist.

Zwei Klagen gegen die OB-Wahl sind juristisch zulässig. Politisch aber sind sie ein Warnsignal. Denn sie richten sich nicht nur gegen ein Verfahren, sondern gegen die Akzeptanz eines Wahlergebnisses. Wer eine Wahl anficht, ohne klar zu benennen, was grundlegend schiefgelaufen sein soll, sät Zweifel – und überlässt es anderen, sie mit...
