Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Stimmabgabe für den neuen Oberbürgermeister in Freiberg im Wahllokal in der Zetkinschule.
Stimmabgabe für den neuen Oberbürgermeister in Freiberg im Wahllokal in der Zetkinschule. Bild: Eckardt Mildner
Stimmabgabe für den neuen Oberbürgermeister in Freiberg im Wahllokal in der Zetkinschule.
Stimmabgabe für den neuen Oberbürgermeister in Freiberg im Wahllokal in der Zetkinschule. Bild: Eckardt Mildner
Meinung
Freiberg
Kommentar zur Freiberger-OB-Wahl: Wer legt zu, wer tritt zurück?
Redakteur
Von Grit Baldauf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Bewerber lag im ersten Wahlgang klar vorn. Dennoch: Freiberg entscheidet erst am 26. Oktober, wer OB wird. Nun beginnt die Kür – mit klaren Botschaften und vielleicht auch persönlichen Rückzügen.

Freiberg hat gewählt – und doch noch keinen Oberbürgermeister. Wie erwartet hat kein Bewerber im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit erreicht. Das Rennen bleibt damit spannend, die Entscheidung fällt in vier Wochen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:45 Uhr
4 min.
Wo die eifrigsten Wähler wohnen: Was die Zahlen der OB-Wahl in Freiberg verraten
Wahl zum OB der Stadt Freiberg: In der Oberschule Clara Zetkin werden Stimmen ausgezählt.
Philipp Preißler hat den ersten Wahlgang der OB-Wahl in Freiberg gewonnen. OB ist er damit aber nicht. Wo haben besonders viele Wähler gewählt? Und wer dominiert in welchem Stadtteil? Eine Analyse
Cornelia Schönberg, Ronny Schilder
30.09.2025
5 min.
Die Knackpunkte in Trumps Friedensplan
Trump und Netanjahu sprachen im Weißen Haus.
Netanjahu stellt sich hinter Trumps Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs. Doch darin gibt es noch viele unklare Stellen.
Cindy Riechau und Anna Ringle, dpa
28.09.2025
5 min.
Freiberger OB-Wahl geht in die nächste Runde
OB-Wahl in Freiberg: Die Stimmen werden am Sonntagabend ausgezählt.
Freie-Wähler-Vertreter Philipp Preißler hat den ersten Wahlgang zur OB-Wahl in Freiberg gewonnen, aber die absolute Mehrheit verpasst. Die Silberstadt steuert auf ein spannendes Finale im Oktober zu.
Grit Baldauf, Steffen Jankowski, Alexander Christoph
11:20 Uhr
2 min.
Kältekammer Sachsens: Kühnhaide erlebt eisigen Wochenbeginn
Mit einer dünnen Eisschicht bedeckt: Gräser im Schwarzwassertal.
Im Erzgebirge zeigt der Herbst seine frostige Seite. Kühnhaide verzeichnet extreme Temperaturen. Nebelschwaden und Eis verwandeln den Ort in eine winterliche Kulisse.
André März
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
30.09.2025
5 min.
Netanjahu akzeptiert US-Plan zur Beendigung des Gaza-Kriegs
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu traf US-Präsident Donald Trump am Montag im Weißen Haus.
Israel unterstützt laut Ministerpräsident Netanjahu einen Friedensplan von US-Präsident Trump. So sieht der Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs aus.
Mehr Artikel