Kommentar zur Freiberger-OB-Wahl: Wer legt zu, wer tritt zurück?

Freiberg
Ein Bewerber lag im ersten Wahlgang klar vorn. Dennoch: Freiberg entscheidet erst am 26. Oktober, wer OB wird. Nun beginnt die Kür – mit klaren Botschaften und vielleicht auch persönlichen Rückzügen.
Freiberg hat gewählt – und doch noch keinen Oberbürgermeister. Wie erwartet hat kein Bewerber im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit erreicht. Das Rennen bleibt damit spannend, die Entscheidung fällt in vier Wochen.
