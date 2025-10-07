Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Kommentar zur unfreiwilligen Kandidatur von Steve Ittershagen im Freiberger OB-Wahlkampf: Ein Phantom im Schlafwagen

Kommentar zur unfreiwilligen Kandidatur von Steve Ittershagen im Freiberger OB-Wahlkampf: Ein Phantom im Schlafwagen
Von Wieland Josch
Sind es vier oder nur dreieinhalb Kandidaten? Egal, Hauptsache, in den Wahlkampf um das Oberbürgermeisteramt in Freiberg kommt endlich Schwung.

Jeder hat eine zweite Chance verdient, selbst jemand, der sie gar nicht haben will. Steve Ittershagen wollte seine OB-Kandidatur für den 2. Wahlgang zurückziehen, doch ein Formfehler sorgt nun dafür, dass er weiter wahlkämpfen muss. Sozusagen als Phantom. Damit erhält der bislang verschnarchte Wahlkampf zumindest eine tragikomische Note....
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
08.10.2025
3 min.
Rücktrittsdrama im Freiberger OB-Wahlkampf: So will Steve Ittershagen weitermachen
Steve Ittershagen (CDU) wollte Oberbürgermeister von Freiberg werden.
Nach dem ersten Wahlgang hatte er sich selbst aus dem Rennen um den OB-Posten genommen, muss nun aber doch noch mal ran. Mit seinem nächsten Schritt überrascht Steve Ittershagen.
Cornelia Schönberg
06.10.2025
3 min.
Kandidat wider Willen fürs OB-Amt in Freiberg: Steve Ittershagen muss antreten
Steve Ittershagen im Wahllokal der Landwirtschaftsschule Zug bei der Stimmabgabe am 28. September.
Im Ringen um die Oberbürgermeisterwahl in Freiberg werden die Karten neu gemischt: In den zweiten Wahlgang gehen nun vier statt drei Kandidaten. Doch warum ist Steve Ittershagens Rückzug abgelehnt?
Grit Baldauf
18:36 Uhr
2 min.
US-Medien: Nationalgarde im Raum Chicago im Einsatz
Die Nationalgarde ist nach US-Medienberichten inzwischen im Raum Chicago im Einsatz.
Trump hat Soldaten in den Großraum Chicago beordert. Ein Gericht soll klären, ob sie eingesetzt werden dürfen. US-Medien haben sie dort bereits gesichtet.
08.10.2025
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
18:40 Uhr
5 min.
Erste Phase eines Gaza-Deals steht - wie geht es nun weiter?
Schon bald sollen im Rahmen eines Gaza-Deals die von Islamisten festgehaltenen Geiseln freikommen.
Die Geisel-Familien können auf ein Wiedersehen mit ihren Angehörigen hoffen, die Menschen in Gaza auf ein Ende der Angriffe und Kämpfe. Was die Einigung zwischen Israel und der Hamas vorsieht.
Cindy Riechau, dpa
