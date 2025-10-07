Kommentar zur unfreiwilligen Kandidatur von Steve Ittershagen im Freiberger OB-Wahlkampf: Ein Phantom im Schlafwagen

Freiberg
Sind es vier oder nur dreieinhalb Kandidaten? Egal, Hauptsache, in den Wahlkampf um das Oberbürgermeisteramt in Freiberg kommt endlich Schwung.
Jeder hat eine zweite Chance verdient, selbst jemand, der sie gar nicht haben will. Steve Ittershagen wollte seine OB-Kandidatur für den 2. Wahlgang zurückziehen, doch ein Formfehler sorgt nun dafür, dass er weiter wahlkämpfen muss. Sozusagen als Phantom. Damit erhält der bislang verschnarchte Wahlkampf zumindest eine tragikomische Note....
