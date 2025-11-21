Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Freiberger Christmarkt gehört zu den schönsten Weihnachtsmärkten.
Der Freiberger Christmarkt gehört zu den schönsten Weihnachtsmärkten.
Freiberg
Kommt der Coca-Cola-Weihnachtstruck nach Freiberg?
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Die Silberstadt ist eine von zehn nominierten Kommunen für die Tour durch Deutschland. Online-Abstimmung ist noch bis 30. November möglich.

Freiberg hat es in die Endrunde geschafft. Die Silberstadt ist deutschlandweit eine von zehn nominierten Städten für die Coca-Cola-Weihnachtstruck-Tour 2025. Ab 2. Dezember verbreiten die roten, festlich geschmückten Lkw auf Straßen und Schienen Weihnachtsstimmung und halten dabei in 13 deutschen Städten. Darunter sind erstmals auch zwei...
