Konzert zum 343. Geburtstag von Gottfried Silbermann in Frauenstein

Freiberg
Das Gottfried-Silbermann-Museum startet mit einem Konzert in das Veranstaltungsjahr. Gespielt wird auf einer der kleinsten Orgeln Silbermanns.
Das Gottfried-Silbermann-Museum in Frauenstein beginnt sein Veranstaltungsjahr mit einem Konzert zum 343. Geburtstag von Gottfried Silbermann. Das musikalische Event würdigt das Schaffen des berühmten Orgelbauers. Am Sonntag, 18. Januar, spielt Sebastian Freitag, Organist der Katholischen Hofkirche Dresden, auf der Museumsorgel. Diese Orgel...
