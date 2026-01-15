MENÜ
Das Gottfried-Silbermann-Museum in Frauenstein veranstaltet ein Konzert zum 343. Geburtstag des Orgelbauers.
Das Gottfried-Silbermann-Museum in Frauenstein veranstaltet ein Konzert zum 343. Geburtstag des Orgelbauers.
Freiberg
Konzert zum 343. Geburtstag von Gottfried Silbermann in Frauenstein
Redakteur
Von Holk Dohle
Das Gottfried-Silbermann-Museum startet mit einem Konzert in das Veranstaltungsjahr. Gespielt wird auf einer der kleinsten Orgeln Silbermanns.

Das Gottfried-Silbermann-Museum in Frauenstein beginnt sein Veranstaltungsjahr mit einem Konzert zum 343. Geburtstag von Gottfried Silbermann. Das musikalische Event würdigt das Schaffen des berühmten Orgelbauers. Am Sonntag, 18. Januar, spielt Sebastian Freitag, Organist der Katholischen Hofkirche Dresden, auf der Museumsorgel. Diese Orgel...
