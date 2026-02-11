Kreativ-Oase in Oberbobritzsch: Hort „Blumenkinder“ eröffnet Atelier und Werkstatt

Stadionbau mit Mini-Ziegeln: Der Hort der Kita „Blumenkinder“ in Oberbobritzsch bei Freiberg begeistert seine 80 Kinder mit neuen Themenräumen und Mitbestimmung. Was sagen die Mädchen und Jungen?

Der Hort der Integrativen Kita „Blumenkinder" in Oberbobritzsch verändert sich. Nach „Zauberbude" und der Lego-Ecke bereichern jetzt zwei neue Erlebniszimmer den Alltag der Hortkinder: ein Atelier und eine Werkstatt. Wo früher Stühle und Möbel standen, sind Räume für Handwerk und Kunst entstanden.