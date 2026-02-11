MENÜ
Janosch und Elias basteln mit Doreen Dittrich (v.l.) in Oberbobritzsch am Dynamo-Stadion.
Janosch und Elias basteln mit Doreen Dittrich (v.l.) in Oberbobritzsch am Dynamo-Stadion. Bild: M. Herrmann
Die Bilder im Hort in Oberbobritzsch sind frei und ohne Vorgaben entstanden.
Die Bilder im Hort in Oberbobritzsch sind frei und ohne Vorgaben entstanden. Bild: Mathias Herrmann
Katalea, Frieda und Elena freuen sich über die Ruhe im Atelier des Horts in Oberbobritzsch.
Katalea, Frieda und Elena freuen sich über die Ruhe im Atelier des Horts in Oberbobritzsch. Bild: Mathias Herrmann
Die Modelle im Hort in Oberbobritzsch werden mit Miniaturziegeln gemauert.
Die Modelle im Hort in Oberbobritzsch werden mit Miniaturziegeln gemauert. Bild: Mathias Herrmann
Freiberg
Kreativ-Oase in Oberbobritzsch: Hort „Blumenkinder“ eröffnet Atelier und Werkstatt
Von Mathias Herrmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Stadionbau mit Mini-Ziegeln: Der Hort der Kita „Blumenkinder“ in Oberbobritzsch bei Freiberg begeistert seine 80 Kinder mit neuen Themenräumen und Mitbestimmung. Was sagen die Mädchen und Jungen?

Der Hort der Integrativen Kita „Blumenkinder“ in Oberbobritzsch verändert sich. Nach „Zauberbude“ und der Lego-Ecke bereichern jetzt zwei neue Erlebniszimmer den Alltag der Hortkinder: ein Atelier und eine Werkstatt. Wo früher Stühle und Möbel standen, sind Räume für Handwerk und Kunst entstanden.
