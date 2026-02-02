MENÜ
Bild: Eckardt Mildner
Der Schneemann steht im Garten der Familie Fuchs im Münzbachtal in Freiberg.
Der Schneemann steht im Garten der Familie Fuchs im Münzbachtal in Freiberg.
Der Schneemann steht im Garten der Familie Fuchs im Münzbachtal in Freiberg. Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
Kreative Schneeskulpturen im Münzbachtal: Freiberger Familie gestaltet winterliche Hingucker
Von Heike Hubricht, Eckardt Mildner
Auf dem Grundstück einer Familie im Münzbachtal in Freiberg sind in kurzer Zeit mehrere detailreiche Schneeskulpturen entstanden.

Im Münzbachtal in Freiberg ziehen derzeit Schneeskulpturen auf dem Grundstück der Familie Fuchs die Blicke auf sich. Mit Liebe zum Detail und Phantasie entstanden verschiedene Figuren. Der Drache und das Eichhörnchen wurden von Tochter Celine (14) in reichlich zwei Stunden geschaffen. Sie ist Schülerin der achten Klasse am Schollgymnasium...
