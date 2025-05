Kreistagssitzung in Freiberg: Willkommen und Abschied und ein mahnendes Buch

Sven Krüger ist am Mittwoch als neuer Landrat vereidigt worden. Zugleich verlässt der erste Beigeordnete Lothar Beier die Verwaltungsspitze

Sven Krüger (parteilos) ist zu Beginn der Sitzung des Kreistags von Mittelsachsen am Mittwoch als Landrat vereidigt worden. Die Verpflichtung erfolgte durch Dr. Wolf-Giselher Koppehel; der Mittweidaer vom Bündnis Sahra Wagenknecht ist Jahrgang 1947 und damit der älteste Kreisrat in Mittelsachsen. Krüger war am 26. Januar mit 50,3 Prozent der...