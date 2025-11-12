Kreuzung im Freiberger Westen teilweise wieder frei

Die Lessingstraße ist ab sofort wieder frei, auf der Heinrich-Heine-Straße wird bis kurz vor Weihnachten noch gebaut.

Freiberg.

Die Kreuzung Lessingstraße/Friedeburger Straße im Freiberger Westen ist teilweise wieder für den Verkehr freigegeben worden. Das teilte die Pressestelle der Stadt mit, die die Freigabe erst für Donnerstag in Aussicht stellte. Die Dr.-Külz-Straße ist damit wieder durchgängig als Einbahnstraße befahrbar. Die Kreuzung ist Teil eines Bauprojekts, das am 10. Juni auf der Heinrich-Heine-Straße startete. Diese bleibt laut Stadt noch bis kurz vor Weihnachten gesperrt. Da die angrenzenden Straßen in schlechtem Zustand waren und die Versorger ihre Anschlüsse bis in die Kreuzung hinein erneuern wollten, wurde auch die jetzt teils freigegebene Kreuzung in Angriff genommen. (kru)