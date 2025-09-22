Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das Mittelsächsische Theater am Buttermarkt in Freiberg. Wie stehen die OB-Kandidaten dazu?
Das Mittelsächsische Theater am Buttermarkt in Freiberg. Wie stehen die OB-Kandidaten dazu?
Freiberg
Kultur als Standortfaktor: So positionieren sich Freibergs fünf OB-Kandidaten
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Sonntag wählt Freiberg ein neues Stadtoberhaupt. Im Fokus vieler Wähler: Wie soll es mit Theater, Clubs, Museen und der freien Szene weitergehen? „Freie Presse“ fragte die fünf Kandidaten.

Wenn Freiberg am Sonntag ein neues Stadtoberhaupt wählt, geht es für viele auch um die Kulturpolitik: Welche Perspektiven haben Theater, Clubs, Museen und die freie Szene? Die „Freie Presse“ hat die fünf Bewerber befragt.
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
03.09.2025
5 min.
Wirtschaft, Handel, Ortsumgehung: Erstmals diskutieren die fünf Kandidaten zur OB-Wahl in Freiberg miteinander
Clemens Kräher vom Gewerbeverein und die OB-Kandidaten von Freiberg: Christian Pudack, Philipp Preißler, Steve Ittershagen, Jens Uhlemann und Stefan Krinke (v.l.).
Der Freiberger Gewerbeverein hatte die Kandidaten zur Diskussion ins Freiberger Tivoli eingeladen. Handel und Gewerbegebiete standen dabei im Mittelpunkt. Welche neuen Vorschläge wurden gemacht?
Wieland Josch
27.09.2025
1 min.
Personen mit Schusswaffen gemeldet - Polizei sperrt Bahnhof
Der Bahnhof in Neumünster ist komplett abgesperrt. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg nach Dänemark. Plötzlich endet die Fahrt, und Polizisten beginnen, den Zug zu durchkämmen. Was ist passiert?
11.09.2025
3 min.
Bekommt Freiberg einen Silberstadtkönig? - Damit überraschen die Kandidaten zur OB-Wahl
Zur „Freie Presse“-Wahldebatte standen die fünf OB-Kandidaten auf dem Podium.
Mit Ideen zu Bahnhof, Johannisbad und Tivoli sind die fünf Kandidaten bei der Wahldebatte der „Freien Presse“ aufgetreten. Zwei Kandidaten sorgten für besondere Unterhaltung.
Jan Leißner
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
27.09.2025
3 min.
Trump über Gaza-Gespräche: mehr guter Wille als je zuvor
Trump blickt zuversichtlich auf die aktuellen Verhandlungen zu einem Ende des Gaza-Kriegs.
Der US-Präsident weckt - nicht zum ersten Mal - Hoffnungen auf ein mögliches Ende des Gaza-Kriegs. Nun nennt er Details zu den aktuellen Verhandlungen.
Mehr Artikel