Michael Pönisch bereitet das Konzert am Reformationstag vor.
Michael Pönisch bereitet das Konzert am Reformationstag vor. Bild: Christof Heyden
Freiberg
Kultur füllt die Kollekte für die Kirchensanierung in Wegefarth
Von Christof Heyden
Ein Konzert für den guten Zweck: In Wegefarth bei Freiberg musizieren Künstler, um die Dorfkirche zu retten.

Drei Sänger und ein Pianist des La-Famiglia-Ensembles laden zum Klangerlebnis in Wegefarth zwischen Oederan und Freiberg. Musiziert wird alles von Mozart bis Bernstein, ob im Solo, als Duett oder zu dritt. Die Akteure bringen am 31. Oktober ab 16 Uhr Musicalhits, Spirituals, Opern- und Operettenklassiker zu Gehör. Marianna Ntinou aus...
