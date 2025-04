„Kulturfreunde freuen sich über den Austausch mit Theaterfans aus Freiberg“: Clausthal-Zellerfelder zu Gast

Im 30. Jahr der Städtepartnerschaft zwischen Freiberg und Clausthal-Zellerfeld haben sich wieder Kulturinteressierte aus dem Harz angekündigt. Sie besuchen nicht nur das Theater.

Kultur pur in Freiberg: 26 Kulturinteressierte aus Clausthal-Zellerfeld sind vom 21. bis 23. März zu Gast in der Bergstadt. Das kündigt Stadtsprecherin Katharina Wegelt an.