Kultusminister in Neukirchen bei Freiberg: Fällt den Lehrern ihr Engagement auf die Füße?

Minister Conrad Clemens (CDU) hat in der Grundschule Zur Grabentour in Reinsberg bei Freiberg das Gespräch mit Eltern und Lehrern gesucht. Thema waren Lehrer-Abordnungen. Was hat die Runde gebracht?

So richtig zufrieden ist hier keiner - dieses Fazit hat der Reinsberger Bürgermeister Markus Buschkühl (parteilos) am Montag nach einem Treffen mit Sachsens Kultusminister Conrad Clemens gezogen. An der Runde in der Grundschule Zur Grabentour im Ortsteil Neukirchen hatten auch Pädagogen der Bildungseinrichtung und Eltern von Schülern...