Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens war am Montag in der Grundschule zur Grabentour im Reinsberger Ortsteil Neukirchen zu Gast.
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens war am Montag in der Grundschule zur Grabentour im Reinsberger Ortsteil Neukirchen zu Gast. Bild: Steffen Jankowski
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens war am Montag in der Grundschule zur Grabentour im Reinsberger Ortsteil Neukirchen zu Gast.
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens war am Montag in der Grundschule zur Grabentour im Reinsberger Ortsteil Neukirchen zu Gast. Bild: Steffen Jankowski
Freiberg
Kultusminister in Neukirchen bei Freiberg: Fällt den Lehrern ihr Engagement auf die Füße?
Redakteur
Von Steffen Jankowski
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Minister Conrad Clemens (CDU) hat in der Grundschule Zur Grabentour in Reinsberg bei Freiberg das Gespräch mit Eltern und Lehrern gesucht. Thema waren Lehrer-Abordnungen. Was hat die Runde gebracht?

So richtig zufrieden ist hier keiner - dieses Fazit hat der Reinsberger Bürgermeister Markus Buschkühl (parteilos) am Montag nach einem Treffen mit Sachsens Kultusminister Conrad Clemens gezogen. An der Runde in der Grundschule Zur Grabentour im Ortsteil Neukirchen hatten auch Pädagogen der Bildungseinrichtung und Eltern von Schülern...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.10.2025
2 min.
Viele kaufen Adventskalender für sich selbst
Klassisch und beliebt: Adventskalender mit Schokolade.
Nicht nur was für Kinder: Die Vorfreude auf die Weihnachtszeit gehört zu den schönsten überhaupt. Adventskalender sind laut einer Umfrage in etlichen Varianten beliebt, aber besonders in einer davon.
20.10.2025
2 min.
Mehrere Interessenten wollen Chemnitzer Ratskeller wiederbeleben
Der Chemnitzer Ratskeller gilt als einer der schönsten in Deutschland.
Seit vielen Jahren liegt im Herzen der Stadt ein Traditionslokal im Dornröschenschlaf. Das Rathaus sucht nach potenziellen Betreibern. Mit Erfolg?
Michael Müller
26.09.2025
1 min.
Reinsberg wehrt sich gegen Lehrer-Abordnungen
An der Grundschule zur Grabentour in Neukirchen ist am Freitag gegen Lehrer-Abordnungen protestiert worden.
Die Grundschule zur Grabentour soll 35 Lehrerstunden abgeben. Eltern befürchten dadurch Nachteile für ihre Kinder.
Steffen Jankowski
21.10.2025
4 min.
„Eine Schande für unseren Ort“ – Einstiger Schuldirektor kämpft gegen Missstand im Erzgebirge
Siegfried Meßner will sich nicht damit abfinden, dass das Bachgeländer in seinem Heimatort Steinbach weiter vor sich hin rostet.
Steinbach ist einst zum schönsten Dorf Sachsens gekürt worden. Seitdem sind rund 30 Jahre vergangen und haben ihre Spuren im Ort hinterlassen. Besonders am Dorfbach entlang.
Kjell Riedel
26.09.2025
4 min.
Lehrer-Abordnungen: Protest von Reinsberger Eltern bringt ersten Erfolg
Laura Hoyer hatte die Demo vor der Grundschule zur Grabentour in Neukirchen am Freitag angemeldet. Kinder und Eltern protestierten gegen Abordnungen von Lehrern.
Mit einer Demo vor der Grundschule zur Grabentour ist am Freitag gegen Lehrer-Abordnungen mobil gemacht worden.
Steffen Jankowski
22.10.2025
2 min.
Von Hamas übergebene Geisel-Leichen identifiziert
Noch immer werden 13 tote Geiseln im Gazastreifen vermutet. (Archivbild)
Die Hamas hat bisher 15 der 28 getöteten Geiseln an Israel übergeben. Nach dem Waffenruhe-Abkommen fehlen jetzt noch die Überreste von 13 Entführten.
Mehr Artikel