Kunst zum Schnäppchenpreis in Freiberg: Aber der Auktionator ist sauer

Freiberg
Hochkarätige Werke von Marc Chagall, Henri Matisse und der „Leipziger Schule“ waren am Samstag in Freiberg zu haben. Doch plötzlich muss improvisiert werden.
Die beiden strahlten übers ganze Gesicht und verließen den Städtischen Festsaal in Freiberg mit einigen hochkarätigen Werken. Was sie genau gekauft haben, wollte das Ehepaar nicht verraten, aber es muss ein absoluter Schnapp gewesen sein.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.