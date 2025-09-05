Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Kunstauktion in Freiberg: Warum im Städtischen Festsaal Werke der „Leipziger Schule“ zu haben sind

Der Städtische Festsaal am Obermarkt in Freiberg.
Der Städtische Festsaal am Obermarkt in Freiberg. Bild: Eckardt Mildner/Archiv
Der Städtische Festsaal am Obermarkt in Freiberg.
Der Städtische Festsaal am Obermarkt in Freiberg. Bild: Eckardt Mildner/Archiv
Freiberg
Kunstauktion in Freiberg: Warum im Städtischen Festsaal Werke der „Leipziger Schule“ zu haben sind
Redakteur
Von Cornelia Schönberg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ob Jugendweihen, Diskussionen oder Corona-Testzentrum, der Städtische Festsaal hat schon vieles erlebt. Es folgt: Eine hochkarätige Kunstauktion.

Im Rahmen der Silbermann-Tage findet am Samstag von 16 bis 18 Uhr im Städtischen Festsaal Freiberg eine Kunstauktion statt, bei der auch Werke der „Leipziger Schule“ vorgestellt werden.
