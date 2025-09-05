Kunstauktion in Freiberg: Warum im Städtischen Festsaal Werke der „Leipziger Schule“ zu haben sind

Ob Jugendweihen, Diskussionen oder Corona-Testzentrum, der Städtische Festsaal hat schon vieles erlebt. Es folgt: Eine hochkarätige Kunstauktion.

Im Rahmen der Silbermann-Tage findet am Samstag von 16 bis 18 Uhr im Städtischen Festsaal Freiberg eine Kunstauktion statt, bei der auch Werke der „Leipziger Schule“ vorgestellt werden. Im Rahmen der Silbermann-Tage findet am Samstag von 16 bis 18 Uhr im Städtischen Festsaal Freiberg eine Kunstauktion statt, bei der auch Werke der „Leipziger Schule“ vorgestellt werden.