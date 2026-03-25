MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
Hainichens Bürgermeister Dieter Greysinger (3. v. r.) ist gern gesehener Gast beim Angrillen.
Hainichens Bürgermeister Dieter Greysinger (3. v. r.) ist gern gesehener Gast beim Angrillen. Foto: T. Kretschmann
Hainichens Bürgermeister Dieter Greysinger (3. v. r.) ist gern gesehener Gast beim Angrillen.
Hainichens Bürgermeister Dieter Greysinger (3. v. r.) ist gern gesehener Gast beim Angrillen. Foto: T. Kretschmann
Freiberg
Kurfürsten, Grillmeister und Osterbrunnen: Vier Tipps für das Wochenende in Mittelsachsen
Redakteur
Von Wieland Josch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Frühling hat Schwung geholt. Obwohl er zur Zeit schwächelt, gibt es viele Veranstaltungen im Landkreis. Was an diesem Wochenende besonders frühlingshaft ist, das finden Sie hier.

Musikabend in Eppendorf: Am Freitag beginnt um 19 Uhr im Alten Bahnhof Eppendorf ein „Abend der Musik“. Das Programm, so die Veranstalter, werde abwechslungsreich und bunt sein. Junge musikalische Talente wollen dabei ihr Können beweisen. Sowohl Gesangssolisten als auch Könner an Klavier oder Gitarre werden dabei sein. Ebenso eine Big Band....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.03.2026
2 min.
VfB Auerbach setzt vorm Pokalspiel gegen FSV Zwickau ein Ausrufezeichen
Nach dem 3:0-Erfolg gegen den SC Freital hatten Fans und Spieler des VfB Auerbach am Mittwoch gleichermaßen Spaß am Abklatschen.
Die Vogtländer haben Spitzenreiter SC Freital in der Fußball-Oberliga mit 3:0 besiegt. Nicht nur das Ergebnis war eine klare Message an den Gegner vom Sonntag. Denn die gab es auch vom Trainer.
Monty Gräßler
24.03.2026
4 min.
Neunjähriger Plauener fertigt „Vater-und-Sohn“-Paare im Kleinformat: „Am liebsten hätte ich ein Original im Garten“
 5 Bilder
Über 40 Mini-Figuren hat Matti mit Holz, Kleber und Farbe hergestellt – hier im Jößnitzer Garten.
Vielerorts in der Plauener Innenstadt stehen Holzfiguren, die an Erich Ohsers „Vater-und-Sohn“-Bildergeschichten erinnern. Matti Söllner findet sie spitze – und hat ein ungewöhnliches Hobby daraus entwickelt.
Sabine Schott
09.03.2026
3 min.
Nach langer Schließzeit: Termin für neue Dauerausstellung in Freiberger Museum steht fest
Viele Verzögerungen gab es bei der Neugestaltung des Stadt- und Bergbaumuseums Freiberg.
Ab dem 27. März öffnet das Stadt- und Bergbaumuseum Freiberg das neugestaltete Obergeschoss, das mit Themen wie „Bergbau und Kunst“ lockt. Auch ein Termin für den Abschluss des Projektes steht.
Grit Baldauf
24.03.2026
4 min.
Was Besucher jetzt im Freiberger Bergbaumuseum erwartet – wichtige Fragen und Antworten
Museumsmitarbeiterin Anne Büning im historischen Museumsgebäude des Stadt- und Bergbaumuseums Freiberg.
Nach Jahren des Umbaus eröffnet das Stadt- und Bergbaumuseum Freiberg am 27. März den nächsten Teil seiner neuen Dauerausstellung. Was dann zu sehen ist, was Tickets kosten und wann das Haus komplett fertig sein soll.
Grit Baldauf, Wieland Josch
26.03.2026
2 min.
Hohe Spritpreise: Länder für "Übergewinnsteuer"
Die Verkehrsministerkonferenz will weitergehende Maßnahmen gegen den Anstieg der Spritpreise.
Der Bundestag stimmt am Donnerstag über ein Spritpreispaket ab. Die Mehrheit der Verkehrsminister will noch mehr, um der Preissteigerung entgegenzuwirken.
11:30 Uhr
3 min.
Runter vom Gas: Warum auf der B 173 jetzt auch nach dem Ortsausgang Plauen Tempo 50 gilt
Kurz nach dem Ortsausgang Plauen Richtung Neuensalz gilt jetzt Tempo 50.
Auf einem Teilstück des Autobahnzubringers hat die Plauener Stadtverwaltung die Maximalgeschwindigkeit von 100 auf 50 Kilometer pro Stunde reduziert – welchen Hintergrund hat das neue Tempolimit?
Claudia Bodenschatz
Mehr Artikel