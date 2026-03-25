Kurfürsten, Grillmeister und Osterbrunnen: Vier Tipps für das Wochenende in Mittelsachsen

Freiberg
Der Frühling hat Schwung geholt. Obwohl er zur Zeit schwächelt, gibt es viele Veranstaltungen im Landkreis. Was an diesem Wochenende besonders frühlingshaft ist, das finden Sie hier.
Musikabend in Eppendorf: Am Freitag beginnt um 19 Uhr im Alten Bahnhof Eppendorf ein „Abend der Musik“. Das Programm, so die Veranstalter, werde abwechslungsreich und bunt sein. Junge musikalische Talente wollen dabei ihr Können beweisen. Sowohl Gesangssolisten als auch Könner an Klavier oder Gitarre werden dabei sein. Ebenso eine Big Band....
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