Kurz vor dem Jubiläum: Ärger über Vandalismus in Zug-Langenrinne

Das Fest zu 600 Jahre Langenrinne soll im Freiberger Stadtteil am Wochenende gefeiert werden. Das will man sich auch nicht durch ein Ganovenstück vermiesen lassen.

Gerd Bellmann ist einigermaßen sauer. Der Vorsitzende des Brauchtumsvereins im Freiberger Stadtteil Zug steht an der Dorfstraße seines Heimatortes und bringt gemeinsam mit Hubert Göhler eine Tafel an einem schön gestalteten Holzpfahl an. Auf dieser Tafel sind Fotos und kurze Texte zur Geschichte des ehemaligen Bahnhofs Langenrinne, eines Teils...