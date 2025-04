Kurzarbeit bei Meyer Burger in Thalheim in Sachsen-Anhalt

Der Solarmodulhersteller, der noch bis Frühjahr 2024 in Freiberg produzierte, will jetzt in den Werken in Sachsen-Anhalt und in den USA Kosten sparen.

Erst vor etwa einem Jahr hat der Solarmodulhersteller Meyer Burger sein Werk in Freiberg aufgegeben und 500 Beschäftigten gekündigt. Nun führt das Schweizer Unternehmen ab 1. Mai Kurzarbeit im Solarzellenwerk in Thalheim (Sachsen-Anhalt) ein.