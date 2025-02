Landgericht Chemnitz arbeitet Tankstellenraub in Freiberg auf

Die Staatsanwaltschaft Chemnitz hat Anklage gegen drei jugendliche Männer erhoben. Dabei geht es auch um einen im Leipziger Zoo gestohlenen Affen.

Am Landgericht in Chemnitz soll am Montag der Prozess gegen drei junge Männer beginnen, die unter anderem am 5. Mai vorigen Jahres die Tankstelle an der Kleinschirmaer Straße in Freiberg überfallen haben sollen. Zu den Delikten, für die sich die Jugendlichen verantworten sollen, gehört nach den Worten von Oberstaatsanwältin Ingrid Burghart...