Landgericht Chemnitz rollt tödlichen Unfall am Freiberger Tierheim neu auf

Das Amtsgericht hatte zwölf Monate Haft ohne Bewährung verhängt. Die Angeklagte hat dagegen Berufung eingelegt.

Vor dem Landgericht Chemnitz hat am Dienstagnachmittag die Berufungsverhandlung im Prozess um einen tödlichen Verkehrsunfall begonnen, der sich am 30. Januar 2023 in der Nähe des Freiberger Tierheims auf der Straße Münzbachtal ereignet hat. Zuvor waren bereits zwei Verhandlungstermine geplatzt, weil ein Kind der Angeklagten kurzfristig...