Landratsamt hat entschieden: Ist der Einspruch gegen die OB-Wahl in Freiberg zulässig?

Philipp Preißler hatte in zwei Wahlgängen die Wahl zum Oberbürgermeister der Silberstadt gewonnen. Doch lag dagegen ein Einspruch vor, über den die Rechtsaufsichtsbehörde nun entschieden hat.

Im zweiten Gang zur Wahl eines neuen Oberbürgermeisters für Freiberg am 26. Oktober hatte der parteilose Kandidat Philipp Preißler, unterstützt von den Freien Wählern, die mit Abstand meisten Stimmen geholt. Insgesamt gaben 46 Prozent der wahlberechtigten Freiberger ihr Kreuz für ihn. Damit hätte Preißler sein Amt bereits antreten können.