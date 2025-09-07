Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Eingang zum Landratsamt Mittelsachsen an der Frauensteiner Straße in Freiberg.
Eingang zum Landratsamt Mittelsachsen an der Frauensteiner Straße in Freiberg. Bild: Eckardt Mildner/Archiv
Eingang zum Landratsamt Mittelsachsen an der Frauensteiner Straße in Freiberg.
Eingang zum Landratsamt Mittelsachsen an der Frauensteiner Straße in Freiberg. Bild: Eckardt Mildner/Archiv
Freiberg
Landratsamt in Freiberg: Start für die neuen Azubis und Studenten
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ausbildungsbeginn für 17 junge Menschen im Landratsamt Mittelsachsen. Bewerbungen für 2026 sind schon möglich.

Freiberg.

Im Landratsamt Mittelsachsen hat Landrat Sven Krüger einen neuen Jahrgang mit Azubis und Studierenden in der Kreisverwaltung begrüßt. Er sicherte den nun beginnenden 17 jungen Menschen vollste Unterstützung zu und verdeutlichte die große Chance der späteren Übernahme.

Vier Studierende streben Bachelor-Abschlüsse in den Studienrichtungen Sozialverwaltung, Bauingenieurwesen und Soziale Arbeit an. Traditionell werden in diesem Jahr acht neue Auszubildende zum Verwaltungsfachangestellten sowie vier Straßenwärter-Auszubildende eingestellt. Zudem gibt es einen Fachinformatiker-Azubi. Interessierte haben bereits die Möglichkeit, sich für das kommende Jahr zu bewerben: Ausschreibungen auf der Internetseite des Landkreises. (fa)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:00 Uhr
3 min.
Landkreis Mittelsachsen zieht sich als Mieter zurück: Was wird aus dem Bahnhof Freiberg?
Wer zieht in den Bahnhof Freiberg ein? Die Frage ist offener denn je.
Seit Jahren wird an dem millionenschweren Prestige-Objekt Bahnhof Freiberg saniert. Nun wurde bekannt, dass sich ein wichtiger potenzieller Mieter zurückzieht. Warum?
Wieland Josch
11:07 Uhr
2 min.
Klingenthaler Herbstkammlauf startet am Sonntag zum 36. Mal
Am Sonntag startet der diesjährige Herbstkammlauf.
Ausgangspunkt und Ziel ist das Waldhotel Vogtland. Am Samstag sind aber erst mal die Wintersportler beim Sachsenpokal gefordert.
Florian Müller
Von Jan-Dirk Franke
2 min.
07.09.2025
2 min.
Kommentar zu Rücktritt des Betriebsratschefs: Ein Nackenschlag für den VW-Standort Zwickau
Meinung
Redakteur
Was genau vorgefallen ist, hat VW-Betriebsratschef Uwe Kunstmann bisher offen gelassen.
Miese Stimmung, Kostendruck: Das VW-Werk braucht jetzt eigentlich eine starke Betriebsratsspitze. Die muss nun aber erst gefunden werden – und zwar so schnell wie möglich.
Jan-Dirk Franke
08.09.2025
2 min.
Angela Merkel in Chemnitz: Die Bilder vom Besuch der Ex-Kanzlerin
 11 Bilder
Bundeskanzlerin a.D. Angela Merkel las in der Chemnitzer Stadthalle vor mehr als 2000 zahlenden Gästen aus ihren Memoiren.
In der ausverkauften Chemnitzer Stadthalle hat Angela Merkel am Montag aus ihren Memoiren vorgelesen. Zuvor war sie aber noch andernorts in der Stadt unterwegs.
FP
02.09.2025
1 min.
Erzgebirge: Azubis und Studierende starten im Landratsamt
Landrat Rico Anton (hinten rechts) und der Beigeordnete Peter Leichsenring (hinten links) haben die neuen Azubis und Studenten im Landratsamt begrüßt.
19 junge Menschen habe ihre Ausbildung beim Landratsamt Erzgebirgskreis begonnen.
Babette Zaumseil
11:00 Uhr
1 min.
Tierisches Abenteuerstück im Chemnitzer Fritz-Theater
Nach der Uraufführung kommt die Inszenierung nun erneut auf die Bühne. Sie soll etwas für die ganze Familie sein.
Uwe Rechtenbach
Mehr Artikel