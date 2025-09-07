Landratsamt in Freiberg: Start für die neuen Azubis und Studenten

Ausbildungsbeginn für 17 junge Menschen im Landratsamt Mittelsachsen. Bewerbungen für 2026 sind schon möglich.

Freiberg. Im Landratsamt Mittelsachsen hat Landrat Sven Krüger einen neuen Jahrgang mit Azubis und Studierenden in der Kreisverwaltung begrüßt. Er sicherte den nun beginnenden 17 jungen Menschen vollste Unterstützung zu und verdeutlichte die große Chance der späteren Übernahme.

Vier Studierende streben Bachelor-Abschlüsse in den Studienrichtungen Sozialverwaltung, Bauingenieurwesen und Soziale Arbeit an. Traditionell werden in diesem Jahr acht neue Auszubildende zum Verwaltungsfachangestellten sowie vier Straßenwärter-Auszubildende eingestellt. Zudem gibt es einen Fachinformatiker-Azubi. Interessierte haben bereits die Möglichkeit, sich für das kommende Jahr zu bewerben: Ausschreibungen auf der Internetseite des Landkreises. (fa)