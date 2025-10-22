Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die beiden Windkraftanlagen vom Haltepunkt Kleinschirma aus gesehen.
Die beiden Windkraftanlagen vom Haltepunkt Kleinschirma aus gesehen. Bild: Steffen Jankowski/Archiv
Die beiden Windkraftanlagen vom Haltepunkt Kleinschirma aus gesehen.
Die beiden Windkraftanlagen vom Haltepunkt Kleinschirma aus gesehen. Bild: Steffen Jankowski/Archiv
Freiberg
Landratsamt meldet 40 Beschwerden über Windpark Kleinschirma bei Freiberg
Redakteur
Von Steffen Jankowski
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die beiden Windkraftanlagen am Rande der Silberstadt sind erst seit Spätsommer in Betrieb. Anwohner klagen vor allem über nächtliche Lärmbelastungen.

Beim Landratsamt Mittelsachsen sind bis zum Montag bereits 40 Beschwerden wegen des Windparks Kleinschirma bei Freiberg eingegangen. Diese Zahl hat Peggy Hähnel von der Kreisverwaltung auf Anfrage der „Freien Presse“ genannt. In sieben Fällen handele es sich dabei um Anzeigen, so die Pressereferentin.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20:01 Uhr
2 min.
"Tainted Love": Soft-Cell-Star Dave Ball gestorben
Der Instrumentalist des Duos Soft Cell, Dave Ball, ist im Alter von 66 Jahren gestorben. (Archivfoto)
Das Duo war stilprägend für viele andere Gruppen. Nun ist Instrumentalist Dave Ball im Alter von 66 Jahren gestorben. Fans dürfen sich aber noch auf ein letztes Album freuen.
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
19.10.2025
4 min.
Windpark Kleinschirma bei Freiberg: Mauert das Landratsamt?
Die beiden Windkraftanlagen bei Kleinschirma nahe Freiberg sind vor wenigen Wochen in Betrieb gegangen.
Der Ärger über die beiden Windkraftanlagen im Ortsteil der Gemeinde Oberschöna ist groß. Anwohner klagen seit Wochen über unerträglichen Lärm - vor allem nachts. Was unternehmen die Behörden?
Steffen Jankowski
20:00 Uhr
4 min.
Nach Streit um geplanten Solarpark in Chemnitz: Bald neue Regeln für große Photovoltaik-Anlagen?
Große Solar-Anlagen vor der Haustür stoßen bei Anwohnern selten auf Gegenliebe. In Chemnitz wird nun darüber diskutiert, die in der Stadt geltenden Vorschriften zu überarbeiten.
Der Chemnitzer Stadtrat berät kommende Woche über Konsequenzen aus dem Ärger rund um ein 26 Hektar großes Vorhaben im Stadtteil Glösa. Das Rathaus warnt vor überzogenen Erwartungen.
Michael Müller
17:30 Uhr
3 min.
Windpark Kleinschirma bei Freiberg: Was das Oberverwaltungsgericht entschieden hat
Laut Gericht keine optische Bedrängung: die beiden Windkraftanlagen in Kleinschirma von der Oberen Sandstraße in Kleinwaltersdorf aus gesehen.
Eine Anwohnerin hatte die Richter in Bautzen angerufen, um die Genehmigung für die beiden Windkraftanlagen zu kippen. Was sind ihre Argumente und wie lautet das Urteil?
Steffen Jankowski
Mehr Artikel