Landratsamt meldet 40 Beschwerden über Windpark Kleinschirma bei Freiberg

Freiberg
Die beiden Windkraftanlagen am Rande der Silberstadt sind erst seit Spätsommer in Betrieb. Anwohner klagen vor allem über nächtliche Lärmbelastungen.
Beim Landratsamt Mittelsachsen sind bis zum Montag bereits 40 Beschwerden wegen des Windparks Kleinschirma bei Freiberg eingegangen. Diese Zahl hat Peggy Hähnel von der Kreisverwaltung auf Anfrage der „Freien Presse“ genannt. In sieben Fällen handele es sich dabei um Anzeigen, so die Pressereferentin.
