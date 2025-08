Langhennersdorf: Kurve „geschnitten“ – Zwei Personen schwer verletzt

Zwei Pkw Opel waren am Dienstagnachmittag auf der Hauptstraße zusammengestoßen.

Oberschöna.

Zwei Personen sind bei einem Unfall im Oberschönaer Ortsteil Langhennersdorf schwer verletzt wurden. Was war passiert? Wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz am Mittwoch mitteilte, hatte am Dienstagnachmittag, gegen 14.10 Uhr auf der Hauptstraße in Langhennersdorf der 24-jährige Fahrer eines Pkw Opel offenbar eine Linkskurve „geschnitten“. Sein Auto stieß dabei mit einem entgegenkommenden Pkw Opel mit Anhänger (Fahrer: 69) zusammen. Der 24-jährige Opel-Fahrer und auch seine Beifahrerin (23) wurden bei dem Unfall am Mittwoch schwer verletzt, heißt es im Bericht der Polizeidirektion Chemnitz weiter. An den Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 22.000 Euro. (fp)