Lasst uns einen Faden spinnen: Kulturverein Frauenstein setzt Vortragsreihe fort

Erstes Thema in diesem Jahr: Taufe - Trauung - Tod, der Lebenskreis in früheren Zeiten.

Frauenstein.

Der Kulturverein Frauenstein setzt seine Vortragsreihe „Lasst uns einen Faden spinnen“ 2025 fort. Zum Termin am Donnerstag, 20. März, war der Geschäftsführer der Tittel Feingerätetechnik eingeladen. „Leider kann er den Termin nicht wahrnehmen“, teilt Friedmar Altwein vom Verein mit. Stattdessen spricht Andreas Löser aus Oberbobritzsch zum Thema „Taufe - Trauung - Tod, der Lebenskreis in früheren Zeiten“. Die nächsten Vorträge sind geplant. Am 10. April geht es um die Umrundung des Annapurna, des zehnthöchsten Berges der Welt, gelegen im Himalaja. Am 15. Mai geht es um „Bienen, Wildbienen, Insektenhotel und Honigverkostung“. Die Vorträge finden im Seminarraum des Hotels „Goldener Stern“ statt, Beginn jeweils 19.30 Uhr. (fp)