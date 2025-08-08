Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Zuckertütenkreationen gibt es bei Jacqueline Bochmann in der „Naschkatze" Freiberg.
Zuckertütenkreationen gibt es bei Jacqueline Bochmann in der „Naschkatze" Freiberg. Bild: M. Herrmann
Zuckertütenkreationen gibt es bei Jacqueline Bochmann in der „Naschkatze" Freiberg.
Zuckertütenkreationen gibt es bei Jacqueline Bochmann in der „Naschkatze" Freiberg. Bild: M. Herrmann
Freiberg
Last-Minute-Geschenke für den Schulanfang aus Freiberg
Von Mathias Herrmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wer zum Schulanfang eingeladen ist und noch nicht weiß, wie die Zuckertüte gefüllt werden kann, für den gibt es in Freiberg Tipps für Mitbringsel auf den letzten Metern.

Am 9. August ist es so weit: Zahlreiche Familien feiern die Einschulung ihrer Erstklässler. Eine Tradition ist die Zuckertüte, gefüllt mit Überraschungen, die den ersten Schultag versüßen. Manchmal klein - oder größer, als der Schulanfänger selbst. Wer kurzfristig noch nach einem passenden Geschenk oder einem Mitbringsel für die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
15:00 Uhr
2 min.
HC Glauchau/Meerane gewinnt Test in Freiberg: Wofür es Lob gibt und was für Kritik sorgt
Die Leistung des HC in der Abwehr war gut: Hier packen Jonas Schindler (links) und Oleh Ivanchenko zu.
Der Handball-Regionalligist aus Glauchau und Meerane hat Selbstvertrauen getankt. Die Gäste konnten nur zwei der drei Neuzugänge aufbieten. Warum Nils Cornelius aktuell pausiert.
Holger Frenzel
06.08.2025
4 min.
Schulanfang im Erzgebirge: Vier Ideen für Geschenke auf den letzten Drücker
Patricia Baldauf ist in der Zuckertütenproduktion tätig – hier mit den kleinsten Zuckertüten, die bei Nestler Feinkartonagen in Ehrenfriedersdorf im Werksverkauf angeboten werden.
In die Zuckertüte für die Abc-Schützen am Sonnabend kommen weniger Süßigkeiten, sagen Experten. Doch was dann? „Freie Presse“-Reporter haben nachgefragt.
unseren Reportern
03.08.2025
4 min.
Das sind die Zuckertüten-Trends
Hersteller Lukas Roth sucht jedes Jahr neue Motive für die Zuckertüten der Schulanfänger. Die Entwicklung beginnt jeweils schon im Januar des Vorjahres.
Gefüllt mit Süßigkeiten, Spielzeug und Schulartikeln sind Zuckertüten das Highlight für jeden Schulanfänger. Dabei kommt es aufs Motiv an. Welche sind dieses Jahr die Renner?
15:00 Uhr
3 min.
Freibergs Footballer erneut kalt erwischt: 0 Punkte und ein verletzter Spieler
Weiterer Rückschlag für die Phantoms: Johannes Nuglisch musste beim 0:35 in Treuen verletzt vom Feld.
Die Freiberg Phantoms haben auch das dritte Saisonspiel gegen die Vogtland Rebels klar verloren. Dabei werden die Abstände immer größer. Nun folgt am 24. August das Schicksalsspiel.
Christian Kluge
18:06 Uhr
3 min.
Trotz Traktor-Diebstahl im Erzgebirge: Happy End für Zwillinge zum Schulanfang
Update
Nick (l.) und Niklas Kempe vor dem blauen Traktor, den ein Landwirt spontan zur Verfügung stellte – am Morgen der Einschulungsfeier.
Der rote Traktor sollte, liebevoll geschmückt, zum Schulanfang ein Blickfang sein. Als er gestohlen wird, kommt prompt unerwartete Hilfe.
Katrin Kablau
Mehr Artikel