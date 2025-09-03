Laufen, Entdecken, Begegnen: Jutta Emes’ sportliche Strategie an der Bergakademie Freiberg

Freiberg
Kontakt ist der neuen Rektorin wichtig, und sie nutzt jede Gelegenheit, um in Freiberg und an der Uni neue Menschen kennenzulernen. Dabei teilt sie eine Leidenschaft und landet einen Achtungserfolg.
Die neue Rektorin der TU Bergakademie Freiberg hält sich mit Sport fit: „Früher bin ich auch Marathon gelaufen – das ist aber lange her“, erzählt Prof. Dr. Jutta Emes mit einem Lächeln.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.