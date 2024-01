Leben mit Prostatakrebs in Freiberg: Wo Impotenz kein Tabuthema ist

Mehr als 4000 Männer pro Jahr erkranken in Sachsen an Prostatakrebs. Die wenigsten reden darüber. In Freiberg gibt es die Möglichkeit - und ein paar Tipps.

Blasenschwäche, Erektionsstörung, Impotenz: Themen, um die Mann lieber einen Bogen macht. In Freiberg gibt es eine Männerrunde, die offen darüber spricht. 18 Mitglieder zählt die Selbsthilfegruppe „Männer nach Krebs"; gestandene Männer aus Freiberg und Umgebung. Sie alle kämpfen mit Krebs und seine Folgen. Es gibt unter ihnen auch...