Legal Graffitisprayen: Freiwillige Feuerwehr Freiberg spendet Fläche für Jugendliche

Graffiti sorgen oft für Ärger. Die Stadt Freiberg will die illegale Straßenkunst eindämmen - indem sie nach Graffitipaten sucht, die den jungen Künstlern Flächen und Geld zur Verfügung stellen.

Bald dürfen die Jugendlichen der Freiwilligen Feuerwehr in Zug den Container vor dem Gerätehaus mit Graffiti besprühen. Ideen haben sie viele. Mit dem Maskottchen, einem Affen, zum Beispiel. Oder mit dem Wappen des Ortes. Der Favorit ist der Spruch „Ich fresse Altpapier“ auf der Klappe. Bald dürfen die Jugendlichen der Freiwilligen Feuerwehr in Zug den Container vor dem Gerätehaus mit Graffiti besprühen. Ideen haben sie viele. Mit dem Maskottchen, einem Affen, zum Beispiel. Oder mit dem Wappen des Ortes. Der Favorit ist der Spruch „Ich fresse Altpapier“ auf der Klappe.