Die Jugendfeuerwehr in Zug will diesen Papiercontainer mit Graffiti verschönern.
Die Jugendfeuerwehr in Zug will diesen Papiercontainer mit Graffiti verschönern. Bild: Johanna Klix
Graffiti Projekt an der Beethovenstraße in Freiberg.
Graffiti Projekt an der Beethovenstraße in Freiberg. Bild: Eckardt Mildner/Archiv
Die Jugendlichen haben schon Entwürfe, was auf den Container gesprüht werden könnte.
Die Jugendlichen haben schon Entwürfe, was auf den Container gesprüht werden könnte. Bild: Johanna Klix
Freiberg
Legal Graffitisprayen: Freiwillige Feuerwehr Freiberg spendet Fläche für Jugendliche
Von Johanna Klix
Graffiti sorgen oft für Ärger. Die Stadt Freiberg will die illegale Straßenkunst eindämmen - indem sie nach Graffitipaten sucht, die den jungen Künstlern Flächen und Geld zur Verfügung stellen.

Bald dürfen die Jugendlichen der Freiwilligen Feuerwehr in Zug den Container vor dem Gerätehaus mit Graffiti besprühen. Ideen haben sie viele. Mit dem Maskottchen, einem Affen, zum Beispiel. Oder mit dem Wappen des Ortes. Der Favorit ist der Spruch „Ich fresse Altpapier“ auf der Klappe.
