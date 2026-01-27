MENÜ
Am Montag streikten Lehrer bereits in Zwickau, am Dienstag dann in Chemnitz. Bild: Ralph Köhler/propicture
Am Montag streikten Lehrer bereits in Zwickau, am Dienstag dann in Chemnitz. Bild: Ralph Köhler/propicture
Update
Freiberg
Lehrerstreik von Mittweida bis Freiberg: Diese Schulen sind in Mittelsachsen betroffen
Redakteur
Von Johanna Klix
Die Gewerkschaft der Lehrer hatte am Dienstag zum Streik aufgerufen. Am Donnerstag kann es an einigen Schulen zu weiterem Ausfall und Vertretungen kommen.

Auch in Mittelsachsen kam es am Dienstag an manchen Schulen zu Vertretungsstunden und Ausfall. Die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) hatte zum Lehrerstreik aufgerufen. So kam es zum Beispiel am Geschwister-Scholl-Gymnasiums in Freiberg zu „vermehrtem Ausfall“, wie die Schule auf ihrer Webseite schreibt. Welche...
28.01.2026
8 min.
Mehr Artikel