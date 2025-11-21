Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Halja (l.), Schülerin in Freiberg, stellt Kitakindern ihr Lieblingsbuch vor.
Halja (l.), Schülerin in Freiberg, stellt Kitakindern ihr Lieblingsbuch vor. Bild: Eckardt Mildner
Die Kitakinder der Gruppe Fünfeck im Montessori-Kinderhaus nehmen mit Erzieherin Lena (r.) am bundesweiten Vorlesetag teil.
Die Kitakinder der Gruppe Fünfeck im Montessori-Kinderhaus nehmen mit Erzieherin Lena (r.) am bundesweiten Vorlesetag teil. Bild: Eckardt Mildner
Laura Klemm ist die stellvertretende Leiterin im Montessori-Kinderhaus. Leiterin Nadine Funke war an dem Tag nicht im Haus.
Laura Klemm ist die stellvertretende Leiterin im Montessori-Kinderhaus. Leiterin Nadine Funke war an dem Tag nicht im Haus. Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
Lesen verbindet in Freiberg: Schüler kehren stolz mit Lieblingsbüchern zurück
Redakteur
Von Cornelia Schönberg
Zum bundesweiten Vorlesetag haben 29 Schülerinnen und Schüler der FGS in Freiberg den Kindern im Montessori Kinderhaus ihre Lieblingsbücher vorgestellt. Ein Win-win für alle?

Ganz still ist es in der Kitagruppe „Fünfeck“ im Montessori-Kinderhaus in Freiberg. Die Vier- und Fünfjährigen sitzen im Schneidersitz im Kreis und lauschen Halja, die ihnen die Geschichte „Die Schnetts und die Schmoos“ vorliest. Eine Geschichte von Vorurteilen und wie man sie überwindet; kurze Verse, bunte Bilder und Halja, die...
