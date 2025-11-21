Lesen verbindet in Freiberg: Schüler kehren stolz mit Lieblingsbüchern zurück

Zum bundesweiten Vorlesetag haben 29 Schülerinnen und Schüler der FGS in Freiberg den Kindern im Montessori Kinderhaus ihre Lieblingsbücher vorgestellt. Ein Win-win für alle?

Ganz still ist es in der Kitagruppe „Fünfeck“ im Montessori-Kinderhaus in Freiberg. Die Vier- und Fünfjährigen sitzen im Schneidersitz im Kreis und lauschen Halja, die ihnen die Geschichte „Die Schnetts und die Schmoos“ vorliest. Eine Geschichte von Vorurteilen und wie man sie überwindet; kurze Verse, bunte Bilder und Halja, die...