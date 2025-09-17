Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Pfarrer Justus Geilhufe lädt mit Alexander Keppel in die Stadtbibliothek Freiberg ein.
Pfarrer Justus Geilhufe lädt mit Alexander Keppel in die Stadtbibliothek Freiberg ein. Bild: Mildner
Pfarrer Justus Geilhufe lädt mit Alexander Keppel in die Stadtbibliothek Freiberg ein.
Pfarrer Justus Geilhufe lädt mit Alexander Keppel in die Stadtbibliothek Freiberg ein. Bild: Mildner
Update
Freiberg
Lesung in der Freiberger Stadtbibliothek: „Glühende Landschaften“
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Pfarrer Justus Geilhufe und Autor Alexander Keppel laden zu einem Abend voller literarischer Spannung in die Stadtbibliothek Freiberg ein.

Unter dem Motto „Glühende Landschaften“ laden der Großschirmaer Pfarrer und Kolumnist Justus Geilhufe sowie der Autor Alexander Keppel am Donnerstag zu einer gemeinsamen Lesung in die Freiberger Stadtbibliothek ein. Beginn ist um 19 Uhr. Das kündigt Bibliotheksleiterin Cornelia Hünert an. Justus Geilhufe, bekannt auch als ein Autor der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.09.2025
4 min.
Ist es nicht schon Gottes Gnade, wenn ich an ihn glauben kann?
Justus Geilhufe ist Pfarrer in Großschirma. An dieser Stelle schreibt er im Wechsel mit Nina-Maria Mixtacki, Pfarrerin in Mittweida.
Justus Geilhufe war zum Kulturkirchentag in Chemnitz und ist begeistert - von der Vielfalt und Herzlichkeit des Programms, aber auch der unterschiedlichen Meinungen und Perspektiven.
Justus Geilhufe
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
17.09.2025
4 min.
Justus Geilhufe: Danke für den Blick von außen!
Justus Geilhufe ist Pfarrer in Großschirma. An dieser Stelle schreibt er im Wechsel mit Nina-Maria Mixtacki, Pfarrerin in Mittweida. Illustration:
Von den Neuen hat Justus Geilhufe zu hören bekommen, was sie in der Kirche und mit der Gemeinde gut fanden – und das hat auch mit seinen Jungs zu tun.
Justus Geilhufe
08:52 Uhr
2 min.
Roche kauft US-Biotechfirma 89bio in Milliardendeal
Pharmakonzern Roche übernimmt die US-Biotechfirma 89bio. (Archivbild)
Der Schweizer Pharmariese greift tief in die Tasche: Was steckt hinter dem Milliardenkauf von 89bio – und warum gilt ein Wirkstoffkandidat der Amerikaner als Hoffnung bei Lebererkrankungen?
08:45 Uhr
1 min.
„Jazz in Church“ in Wechselburg
„Herje Mine“, das sind fünf Musiker aus Polen, Israel, Venezuela und Deutschland.
Sonntagskultur 2025 - Kulturhauptstadt Chemnitz, unter diesem Motto beteiligt sich auch die Kirchgemeinde Wechselburg mit attraktiven Konzerten.
Ingolf Rosendahl
Mehr Artikel