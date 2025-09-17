Lesung in der Freiberger Stadtbibliothek: „Glühende Landschaften“

Freiberg
Pfarrer Justus Geilhufe und Autor Alexander Keppel laden zu einem Abend voller literarischer Spannung in die Stadtbibliothek Freiberg ein.
Unter dem Motto „Glühende Landschaften“ laden der Großschirmaer Pfarrer und Kolumnist Justus Geilhufe sowie der Autor Alexander Keppel am Donnerstag zu einer gemeinsamen Lesung in die Freiberger Stadtbibliothek ein. Beginn ist um 19 Uhr. Das kündigt Bibliotheksleiterin Cornelia Hünert an. Justus Geilhufe, bekannt auch als ein Autor der...
