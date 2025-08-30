Leuchtender Höhepunkt mit Kuschelfaktor: Taschenlampenkonzert in Freiberg begeistert junges Publikum

Freiberg
Das Konzert der Band „Rumpelstil“ gehört zu den Freiberger Sommernächten einfach dazu. Es wurde wieder einmal magisch.
„Was scheint denn da aus dem Schlosshof heraus?“ Das haben sich womöglich viele Leute am Freitagabend gedacht, als sie am Schloss Freudenstein in Freiberg vorbeiliefen. Die Antwort war ganz einfach: Die Band „Rumpelstil“ gab wieder ihr beliebtes „Taschenlampenkonzert“ bei den Freiberger Sommernächten. Natürlich durfte da auch ihr...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.