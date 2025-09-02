Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Literarische Finissage in Freiberg: Günter de Bruyns Schreibwelten zwischen Flötenklang und Chronistenglanz

Astrid van Appen und Nele Poldrack, Tochter von Günter de Bruyn, bezauberten zur Finissage mit ihren Querflötenduetten.
Astrid van Appen und Nele Poldrack, Tochter von Günter de Bruyn, bezauberten zur Finissage mit ihren Querflötenduetten. Bild: Elke Hussel
Freiberg
Literarische Finissage in Freiberg: Günter de Bruyns Schreibwelten zwischen Flötenklang und Chronistenglanz
Von Elke Hussel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Querflötenklang und Stimmen aus Freiberg webten am Samstag ein Fest der Worte: Die Finissage ließ Günter de Bruyns märkische Literatur aufleuchten wie einen Garten vergessener Stimmen

Die von der Günter-de-Bruyn-Stiftung präsentierte Ausstellung „Märkische Schreibwelten“ im Chorraum der Freiberger Petrikirche wurde am Samstag mit einer literarischen Finissage gefeiert. Für einen heiteren musikalischen Rahmen sorgten dabei die Tochter des Schriftstellers, Nele Poldrack, und Astrid von Appen. Mit ihren Querflöten und...
