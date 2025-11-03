Literatur, Verkehr und Klassik: Vier ungewöhnliche Tipps für die Woche in Mittelsachsen

Freiberg
Musiker, denen der Puls beim Konzert gemessen wird, Schauspielerinnen, die ihr Leben erzählen, und eine Stadt im Nachtshoppingfieber. Da sage noch einer, in Mittelsachsen sei nichts los.
So unterschiedlich wie die Farben des Herbstes gestaltet sich auch der Veranstaltungskalender für Mittelsachsen. Aus dem vielfältigen Angebot der Woche haben wir ein paar Tipps für Sie zusammengestellt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.