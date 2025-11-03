Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Schauspielerin Claudia Wenzel liest aus ihrem Lebensbuch im „Lehngericht“ Augustusburg.
Die Schauspielerin Claudia Wenzel liest aus ihrem Lebensbuch im „Lehngericht“ Augustusburg. Bild: Jan Kopetzky
Freiberg
Literatur, Verkehr und Klassik: Vier ungewöhnliche Tipps für die Woche in Mittelsachsen
Redakteur
Von Wieland Josch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Musiker, denen der Puls beim Konzert gemessen wird, Schauspielerinnen, die ihr Leben erzählen, und eine Stadt im Nachtshoppingfieber. Da sage noch einer, in Mittelsachsen sei nichts los.

So unterschiedlich wie die Farben des Herbstes gestaltet sich auch der Veranstaltungskalender für Mittelsachsen. Aus dem vielfältigen Angebot der Woche haben wir ein paar Tipps für Sie zusammengestellt.
