Macht KI den Bergbau sicherer? Wie die TU Bergakademie Hightech in der Tiefe erforscht

Ein Ausflug in die „Reiche Zeche“ führt 144 Meter tief – und direkt in die Zukunft: KI trifft hier auf Bergbau, Daten fließen durch Gestein. Was bedeutet das für die Region?

Weiße Helme glänzen im Regal – sie warten auf die Besucher des Freiberger Forschungs- und Lehrbergwerks „Reiche Zeche“. Max Friedemann, wissenschaftlicher Mitarbeiter für Digitalisierung, erklärt ein letztes Mal die Sicherheitsregeln: Helm niemals abnehmen, Achtung vor niedrigen Decken, Schritt für Schritt durch Wasserlachen und enge... Weiße Helme glänzen im Regal – sie warten auf die Besucher des Freiberger Forschungs- und Lehrbergwerks „Reiche Zeche“. Max Friedemann, wissenschaftlicher Mitarbeiter für Digitalisierung, erklärt ein letztes Mal die Sicherheitsregeln: Helm niemals abnehmen, Achtung vor niedrigen Decken, Schritt für Schritt durch Wasserlachen und enge...