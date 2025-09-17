Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Bohrer wurde im Lehrbergwerk "Reiche Zeche" mit Sensoren ausgestattet. Mitarbeiter im Projekt zur Digitalisierung des Bergbaus sind Max Friedemann und Ronny Jentzsch (rechts).
Der Bohrer wurde im Lehrbergwerk "Reiche Zeche" mit Sensoren ausgestattet. Mitarbeiter im Projekt zur Digitalisierung des Bergbaus sind Max Friedemann und Ronny Jentzsch (rechts). Bild: Laetitia Feddersen
Der Bohrer wurde im Lehrbergwerk "Reiche Zeche" mit Sensoren ausgestattet. Mitarbeiter im Projekt zur Digitalisierung des Bergbaus sind Max Friedemann und Ronny Jentzsch (rechts).
Der Bohrer wurde im Lehrbergwerk "Reiche Zeche" mit Sensoren ausgestattet. Mitarbeiter im Projekt zur Digitalisierung des Bergbaus sind Max Friedemann und Ronny Jentzsch (rechts). Bild: Laetitia Feddersen
Freiberg
Macht KI den Bergbau sicherer? Wie die TU Bergakademie Hightech in der Tiefe erforscht
Von Laetitia Feddersen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Ausflug in die „Reiche Zeche“ führt 144 Meter tief – und direkt in die Zukunft: KI trifft hier auf Bergbau, Daten fließen durch Gestein. Was bedeutet das für die Region?

Weiße Helme glänzen im Regal – sie warten auf die Besucher des Freiberger Forschungs- und Lehrbergwerks „Reiche Zeche“. Max Friedemann, wissenschaftlicher Mitarbeiter für Digitalisierung, erklärt ein letztes Mal die Sicherheitsregeln: Helm niemals abnehmen, Achtung vor niedrigen Decken, Schritt für Schritt durch Wasserlachen und enge...
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
08:52 Uhr
2 min.
Roche kauft US-Biotechfirma 89bio in Milliardendeal
Pharmakonzern Roche übernimmt die US-Biotechfirma 89bio. (Archivbild)
Der Schweizer Pharmariese greift tief in die Tasche: Was steckt hinter dem Milliardenkauf von 89bio – und warum gilt ein Wirkstoffkandidat der Amerikaner als Hoffnung bei Lebererkrankungen?
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
03.09.2025
4 min.
Laufen, Entdecken, Begegnen: Jutta Emes’ sportliche Strategie an der Bergakademie Freiberg
TU-Rektorin Jutta Emes (r.) bei einem Treffen mit der Mitlaufgelegenheit Freiberg.
Kontakt ist der neuen Rektorin wichtig, und sie nutzt jede Gelegenheit, um in Freiberg und an der Uni neue Menschen kennenzulernen. Dabei teilt sie eine Leidenschaft und landet einen Achtungserfolg.
Grit Baldauf, Wieland Josch
11.09.2025
4 min.
Videopremiere in Freiberg: Das Steigerlied rockt den Obermarkt
Kristian „Stojanov“ Schulze singt im mit Kronleuchtern illuminierten Markus-Röhling-Stolln bei Annaberg das rockige Steigerlied.
Das Steigerlied erlebt dank Stojanov & the Syndicate eine beeindruckende Transformation. Die Freiberger Band verbindet Jahrhunderte alte Tradition mit modernen Klängen.
Thomas Morgenroth
08:45 Uhr
1 min.
„Jazz in Church“ in Wechselburg
„Herje Mine“, das sind fünf Musiker aus Polen, Israel, Venezuela und Deutschland.
Sonntagskultur 2025 - Kulturhauptstadt Chemnitz, unter diesem Motto beteiligt sich auch die Kirchgemeinde Wechselburg mit attraktiven Konzerten.
Ingolf Rosendahl
